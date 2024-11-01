edición general
¿Cuál es el salario de un piloto de combate europeo en 2026?

La mayoría de las cifras salariales aquí mencionadas provienen de estimaciones del Instituto de Investigación Económica (ERI). Estas cifras deben interpretarse con cautela. Las fluctuaciones monetarias, los sistemas de pensiones, las prestaciones de vivienda, las primas de combate, la carga fiscal, el coste de la vida y las diferencias de poder adquisitivo pueden alterar significativamente las comparaciones de ingresos en el mundo real. En Europa occidental, los salarios de los pilotos militares generalmente oscilan entre 110.000 y 160.000 dóla

4 comentarios
tul
eso no puede ser, un piloto gringo cobra el salario minimo, abra que ir pensando en igualarselo a todos estos señoritingos :troll:
0 K 13
Apotropeo
Si eres bueno bastante, si eres malo lo cobra tú viuda
:troll:
0 K 10
#3 Perrota
Nada comparado con lo que cobran las estrellas de TVE. Solo por salir en la caja tonta.
0 K 10
Andreham
Lo que haga falta para defender los intereses de los ricos y poderosos, pero tampoco mucho que no se llega a rico y poderoso regalando dinero.
0 K 8

