Cuádruple empate como primer bebé español de 2026

Elena, Coral, Erik y María han llegado al mundo exactamente a las 00:00 horas de este jueves, coincidiendo con el sonido de las doce campanadas. En el Hospital de Barbastro, en Huesca, nacía Elena Cortina Gistau pocos segundos después de la medianoche. De forma simultánea, a casi 900 kilómetros de distancia, el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense registraba el nacimiento de Coral Conde Cid. La comunidad de Castilla-La Mancha ha protagonizado una doble coincidencia histórica con el nacimiento simultáneo de Erik y María.