Cruzar océanos con un barco eléctrico en 3 años: la predicción que ha hecho el mayor fabricante de baterías del mundo

Zen Yuqun, presidente de CATL, el mayor fabricante mundial de baterías, ha anunciado que en tres años será posible cruzar océanos a bordo de un barco 100% eléctrico. A día de hoy ha suministrado baterías para cerca de 900 embarcaciones, lo que representa aproximadamente un 40% del mercado global de baterías marinas. Para dar una base real a sus ambiciones, CATL ya ha colaborado en el lanzamiento del barco “Yujian 77”, considerado como el primer buque de pasajeros 100% eléctrico de China que tiene una autonomía de 100 km con baterías de 140Wh/kg

Sería fabuloso que pudieran alcanzar grandes distancias con baterías, en lugar de tener que recurrir a combustibles verdes, con precios específicos mucho más elevados que la electricidad. Podrían reducir velocidad y consumo y apoyarse con eólica, con un apoyo de combustible para casos extraordinarios o emergencias.
No están inventando nada. Colón cruzó el atlántico con energías renovables. :troll:

Ya fuera de bromas, me imagino barcos con toda la cubierta llena de placas solares, para ir reponiendo las baterías.
#2 pues vete a saber... Habría que hacer la cuenta de cuánto peso y espacio ocupa el motor de un barco y el tanque de combustible en comparación un motor eléctrico y las baterías. A lo mejor ni placas solares hacen falta

Ahora eso sí, para recargar las baterías del barco... Imagino que habría que poner una subestación eléctrica potente en los puertos y cargar a voltajes bastante altos
