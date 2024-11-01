Cruzar océanos con un barco eléctrico en 3 años: la predicción que ha hecho el mayor fabricante de baterías del mundo

Zen Yuqun, presidente de CATL, el mayor fabricante mundial de baterías, ha anunciado que en tres años será posible cruzar océanos a bordo de un barco 100% eléctrico. A día de hoy ha suministrado baterías para cerca de 900 embarcaciones, lo que representa aproximadamente un 40% del mercado global de baterías marinas. Para dar una base real a sus ambiciones, CATL ya ha colaborado en el lanzamiento del barco “Yujian 77”, considerado como el primer buque de pasajeros 100% eléctrico de China que tiene una autonomía de 100 km con baterías de 140Wh/kg
| etiquetas: catl , yujian 77 , barcos eléctricos , baterías eléctricas
Ya fuera de bromas, me imagino barcos con toda la cubierta llena de placas solares, para ir reponiendo las baterías.
Ahora eso sí, para recargar las baterías del barco... Imagino que habría que poner una subestación eléctrica potente en los puertos y cargar a voltajes bastante altos