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Cruz Novillo, el hombre que diseñó España: así creó los logos y emblemas que marcaron la Transición

Cruz Novillo, el hombre que diseñó España: así creó los logos y emblemas que marcaron la Transición

Hace medio siglo el artista Cruz Novillo renovó los logos oficiales, emblemas privados y hasta los carteles de cine

| etiquetas: diseño , españa , transición
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estemenda #1 estemenda
#0 Es muro de pago.
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