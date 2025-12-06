Cronología del aumento de la presencia militar de EEUU cerca de Venezuela y ataques a barcos

El gobierno del presidente Donald Trump ha acumulado una flota de buques de guerra cerca de Venezuela, incluyendo el portaaviones más grande de Estados Unidos, mientras las fuerzas estadounidenses continúan destruyendo pequeñas embarcaciones acusadas de contrabando de narcóticos para los cárteles de la droga. A continuación, una cronología de las acciones militares de Estados Unidos, las preocupaciones de algunos legisladores y la respuesta de Venezuela.