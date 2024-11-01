edición general
‘Cromos de señores’: la iniciativa que ha revolucionado un pequeño pueblo de Fukuoka

'Cromos de señores': la iniciativa que ha revolucionado un pequeño pueblo de Fukuoka

En un municipio de la isla de Kyūshū surgió la original idea de dar realce a las actividades de voluntariado de personas anónimas creando cromos para los niños. La iniciativa fue exitosa, pues consiguió divertir a los pequeños y fortalecer los vínculos intergeneracionales. Pero al recibir cobertura mediática, algunas cosas comenzaron a torcerse.

powernergia #3 powernergia
Al final todo termina en lo mismo: Reventa y especulación.

Para frenarlo han dejado de imprimir cromos, por lo que han multiplicado el valor de los existentes.

Cosas del maravilloso capitalismo.
Aguarrás #4 Aguarrás
#3 Precisamente su sociedad tan jodidamente capitalista donde todo es mercadeable ha jodido una iniciativa tan cojonuda.
:'(
#5 A_S
#3 el patio del colegio es principal foco del mercado negro :-D
Tertuliano_equidistante #6 Tertuliano_equidistante
#3 Fíjate que voy más allá del capitalismo. En cualquier economía cuya divisa no para de perder valor, cualquier artículo escaso es susceptible de ser usado como reserva de valor. Eso vale para euros, dólares, yenes o rublos soviéticos.
En España hay gente que colecciona funkos pensando que tiene un tesoro guardado en casa.
Uda #1 Uda
Curiosa iniciativa.
#2 capitan.meneito
Todo lo japonés mola.
