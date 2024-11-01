‘Cromos de señores’: la iniciativa que ha revolucionado un pequeño pueblo de Fukuoka

En un municipio de la isla de Kyūshū surgió la original idea de dar realce a las actividades de voluntariado de personas anónimas creando cromos para los niños. La iniciativa fue exitosa, pues consiguió divertir a los pequeños y fortalecer los vínculos intergeneracionales. Pero al recibir cobertura mediática, algunas cosas comenzaron a torcerse.