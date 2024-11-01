edición general
Crocs Xbox Classic Clog: el nuevo de Microsoft son unos zuecos

Crocs Xbox Classic Clog: el nuevo de Microsoft son unos zuecos

Las Xbox Classic Clog son las Crocs perfectas para los amantes para los gamers que quieran un calzado fríki pero cómodo.

skaworld #1 skaworld
Con Windows 11 me he cortado pero al fin puedo llamar a Microsoft chancleteros con toda propiedad.

Gracias Satya
