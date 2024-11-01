Críticas a que un evento gastronómico patrocinado por fondos públicos, se celebre en La Malagueta, lugar de corridas con sangre y sacrificio

Una plaza de toros como La Malagueta, donde se celebran corridas con sangre y sacrificio, no puede ser el lugar donde se celebre un evento gastronómico de promoción de la Costa del Sol patrocinado con dinero público. Es la denuncia de Grupo All Stars, asociación independiente sin ánimo de lucro que trabaja desde hace diez años por ofrecer una imagen contemporánea de excelencia de la Marca Costa del Sol en el mundo. “Celebrar un evento gastronómico en una Plaza de Toros es como festejar un cumpleaños infantil en un matadero. Es cruel.”.