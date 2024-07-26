Cristóbal Colón y su teoría del fin del mundo

Tras su cuarto viaje, Cristóbal Colón terminó de componer, ayudado por su amigo fray Gaspar Gorricio, el Libro de las Profecías. Lo esencial de la obra lo tenía preparado desde 1502, cuando predijo el fin del mundo basándose en San Agustín. Según el santo de Hipona, el fin del mundo llegaría siete milenios después del nacimiento de los sacros teólogos. Según los cálculos de Colón, hasta la llegada de Jesús al mundo habían pasado 5.343 años y faltaban 155 años para el cumplimiento de los siete mil, por lo que ponía la fecha en 1657.