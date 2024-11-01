edición general
Los cristianos MAGA estallan mientras el jefe del FBI, Kash Patel, celebra un festival hindú [ENG]

El director del FBI de Trump, Kash Patel, publica un mensaje deseándoles a todos un feliz Diwali. Los comentarios más destacados de cristianos MAGA le responden. «Esto es Estados Unidos. No celebramos el Diwali», «Esta es una nación cristiana. Que se lo lleven a la India », incluso declaró que la publicación de Patel "no es compatible con la tradición estadounidense", y otro conservador preguntó por qué Patel estaba "traicionando a Charlie Kirk ", un devoto cristiano.

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Lo que tiene despertar al monstruo del fascismo es que al final se lo acaba tragando todo.
