edición general
8 meneos
9 clics
Los cristianos asesinados en Nigeria en 2025 ya supera los 7.000

Los cristianos asesinados en Nigeria en 2025 ya supera los 7.000

Más de 7.000 cristianos fueron asesinados entre enero y agosto, una media de treinta víctimas diarias, y cerca de 7.800 han sido secuestrados en Nigeria únicamente por su fe. A ello se suman miles de iglesias arrasadas, aldeas incendiadas y campamentos de desplazados convertidos en escenarios de auténticas matanzas.

| etiquetas: cristianos , nigeria , genocidio
7 1 6 K 13 actualidad
9 comentarios
7 1 6 K 13 actualidad
#3 sportz_yugoslavs
La Gaceta. Reputadísimo medio
3 K 50
M.Rajoy. #4 M.Rajoy.
#3 Son muertes falsas, seguro.
1 K 21
capitan__nemo #7 capitan__nemo
Los de la gaceta.es, vox y el resto de nazis no dejarian que viniesen porque estan en contra de los inmigrantes y refugiados, si estuviesen aqui promoverian cacerias contra ellos por inmigrantes.
1 K 37
salchipapa77 #2 salchipapa77
Esto no interesa aquí. A menos que busquemos alguna relación con Ayuso, por muy lejana que sea.
4 K 18
M.Rajoy. #1 M.Rajoy.
"Los verdugos están perfectamente identificados: Boko Haram, la filial africana del Estado Islámico (ISWAP) y milicias fulani radicalizadas. Sus métodos incluyen armamento pesado, explosivos y ataques sincronizados con el propósito de vaciar regiones enteras de cristianos y reemplazarlas por el islam radical. No se trata de disputas locales por tierras o recursos: es una campaña planificada de limpieza religiosa. Las mujeres secuestradas son forzadas a matrimonios y esclavitud sexual, los menores son adiestrados como combatientes o sometidos a trabajos forzados."


Esto que ostias es y por qué nadie habla de ello?
0 K 11
unlugar #5 unlugar
#1 El buscador de Menéame no es una maravilla, pero aún así permite encontrar que esta noticia se ha publicado varias veces y no ha pasado el filtro del sensacionalismo. También hay una respuesta más elaborada de hace solo unos días www.meneame.net/story/genocidio-cristianos-africa-como-excusa-negar-ge
0 K 10
buttler25 #6 buttler25 *
Desconozco si es cierto, lo que si se es que hay un bulo corriendo sobre ese tema, propagado por iglesia evangelista (un familiar me lo envió y le respondí con simple búsqueda de Google)

Edito, no no voy a leer, mismo medio metiendo bulos sobre Nigeria
maldita.es/malditobulo/20220608/gobierno-espana-1700-millones-euros-ni
0 K 6

menéame