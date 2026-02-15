edición general
La crisis de la vivienda: Jóvenes de Alzira guardan cola tres días y tres noches para asegurarse un piso asequible

La crisis de la vivienda: Jóvenes de Alzira guardan cola tres días y tres noches para asegurarse un piso asequible

'El esfuerzo de pasar tres noches en la calle vale la pena', dicen

pepel #3 pepel
Pueden ir de Okupas a Alicante. Allí hay muchos pisos de Protección Oficial mal adjudicados.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
La gente peleandose en Valencia por comprar casas donde los datos dicen que se van a repetir las riadas

De locos todo esto
#2 BoosterFelix
Trankis, cuando se hacen mayores de edad también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a sus propias proles en la precariedad, en la pobreza, y en el capitalismo y la monarquía que las causan. No podrán culparos a vosotros de haberles hecho a ellos lo mismo, como vosotros tampoco podéis culpar a vuestros queridos papis.

La naturaleza, pues, el capitalismo y la monarquía lo tienen todo atado, y bien atado, sobre la piedra angular de la cultura de la pobreza y de la defensa del…   » ver todo el comentario
#4 Kuruñes3.0
Estos pobres aun no se han enterado de que sobran casas.
Druidaferal #5 Druidaferal
Como un cohete
