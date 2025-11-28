edición general
La crisis de la vivienda está empujando a la Generación Z hacia las criptomonedas y el nihilismo económico | Financial Times

Privados de una vivienda en propiedad, los adultos jóvenes están optando por un comportamiento financiero arriesgado. Se ha convertido en un rito de iniciación para cada nueva generación de jóvenes adultos ser etiquetados de perezosos e irresponsables por sus mayores, pero la Generación Z probablemente lo ha pasado peor que la mayoría. Las acusaciones van desde la falta de esfuerzo en el trabajo hasta el derroche en lujos y una actitud de "vivir el momento" hacia inversiones arriesgadas como criptomonedas y NFT.

Torrezzno
Está muy bien el artículo: "A medida que la asequibilidad de la vivienda se deteriora, quienes creen que no pueden ser propietarios recurren a una combinación de apuestas arriesgadas y lo que la comentarista económica estadounidense Kyla Scanlon denomina "nihilismo financiero" (¿para qué esforzarse y ahorrar cuando de todos modos no será suficiente?) mientras que sus pares en mejor situación se aprietan el cinturón"

Y algo de sentido tiene. Creo que la cultura de la…   » ver todo el comentario
0 K 20
Autarca
Solo a la generación Z?
0 K 11
aupaatu
A las generaciones anteriores no nos han atiborrado con anuncios en las redes sociales de gurús de la inversión ,ni de casas de apuestas para pasar el rato.
0 K 8
Torrezzno
#3 en España no hay/habia cultura de inversión. La gente no entiende lo más básico de economía y los ejemplos que habían eran todos estafas como "forum filatélico" o las "preferentes". El que invertía era en productos dudosos con altísimos intereses que te ofrecía tu banco.
0 K 20
alcama
Anoche en La Sexta , en el debate que tienen todas las semanas sobre la vivienda, una portavoz "de algo" de los jovenes decía que los jovenes sí se movilizaban porque salieron por Palestina.
Tuvieron que salir a decirla que era el momento de que empezasen a movilizarse por lo suyo, por lo de aquí . Eso lo resume todo
0 K 6

