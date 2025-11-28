La crisis de la vivienda está empujando a la Generación Z hacia las criptomonedas y el nihilismo económico | Financial Times

Privados de una vivienda en propiedad, los adultos jóvenes están optando por un comportamiento financiero arriesgado. Se ha convertido en un rito de iniciación para cada nueva generación de jóvenes adultos ser etiquetados de perezosos e irresponsables por sus mayores, pero la Generación Z probablemente lo ha pasado peor que la mayoría. Las acusaciones van desde la falta de esfuerzo en el trabajo hasta el derroche en lujos y una actitud de "vivir el momento" hacia inversiones arriesgadas como criptomonedas y NFT.