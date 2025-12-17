edición general
La crisis de Revuelta pone el foco en la discreta Montserrat Lluís, ex de Trece y COPE

Despedida de la emisora por el inquietante Fernando Giménez Barriocanal. Todo, en todos los partidos, es un problema de dinero, nuestro dinero. La ex directiva de Ábside Media se ha consolidado como un poder en la sombra dentro de Vox, donde su influencia alcanza todo tipo de áreas. Acostumbrada a moverse entre bambalinas, el estallido del ‘affaire Revuelta’ la ha traído a primera fila. Los dimes y diretes relacionados con Revuelta y Vox, han puesto en la primera línea de los medios a una vieja conocida procedente de COPE y Trece...

... Montserrat Lluís, que tras su despido del grupo episcopal de medios fue fichada por el partido de Santiago Abascal, en el que ha ido escalando posiciones hasta lo más alto. Los hechos se precipitaron en 2022, cuando el inquietante -e intrigante- Fernando Giménez Barriocanal tomó la decisión de despedir a Lluís, que venía ejerciendo como directora general de Emisoras Musicales, Trece, Desarrollo Digital y Comunicación. La medida no se comprendió en el entorno de los medios episcopales,

VOX NO TIENE NADA Q VER CON REVUELTA

A ver....

Acaba de expedientar al numero 2 de Revuelta por filtrar los audios pero es todo casualidad xD
