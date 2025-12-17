La crisis de Revuelta pone el foco en la discreta Montserrat Lluís, ex de Trece y COPE

Despedida de la emisora por el inquietante Fernando Giménez Barriocanal. Todo, en todos los partidos, es un problema de dinero, nuestro dinero. La ex directiva de Ábside Media se ha consolidado como un poder en la sombra dentro de Vox, donde su influencia alcanza todo tipo de áreas. Acostumbrada a moverse entre bambalinas, el estallido del ‘affaire Revuelta’ la ha traído a primera fila. Los dimes y diretes relacionados con Revuelta y Vox, han puesto en la primera línea de los medios a una vieja conocida procedente de COPE y Trece...