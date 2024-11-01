La crisis final del franquismo

El régimen franquista entró en su crisis final a partir del asesinato de Carrero Blanco en diciembre de 1973, a pesar de que todavía duraría dos años. El elegido para suceder al almirante, y por claro influjo del entorno de Franco, fue Carlos Arias Navarro, que formó Gobierno al comenzar el año 1974, un ejecutivo original por dos razones. En primer lugar, porque la presencia militar se redujo y, en segundo lugar, por la ausencia de ministros del Opus Dei. En todo caso, el régimen comenzaba a presentar grandes fisuras.