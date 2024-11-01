edición general
2 meneos
15 clics

La crisis final del franquismo

El régimen franquista entró en su crisis final a partir del asesinato de Carrero Blanco en diciembre de 1973, a pesar de que todavía duraría dos años. El elegido para suceder al almirante, y por claro influjo del entorno de Franco, fue Carlos Arias Navarro, que formó Gobierno al comenzar el año 1974, un ejecutivo original por dos razones. En primer lugar, porque la presencia militar se redujo y, en segundo lugar, por la ausencia de ministros del Opus Dei. En todo caso, el régimen comenzaba a presentar grandes fisuras.

| etiquetas: régimen franquista , historia , partido comunista de españa , franquismo
1 1 1 K 7 politica
1 comentarios
1 1 1 K 7 politica
#1 beltraneja
El otro día escuchaba el canal de Youtube de Pilar Eyre donde hace un resumen de los últimos días de Franco y madredelamorhermoso. Es que madredelamorhermoso
0 K 7

menéame