La crisis climática explica el tren de borrascas que azota España: "Un planeta más cálido hace más violentas las tormentas"

Sí, el tren de borrascas de gran impacto que golpea la península ibérica también es causa de la crisis climática. Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin y ahora Leonardo han dejado una gran cantidad de agua, provocado cortes de carretera y daños en las infraestructuras. Joseph también provocó la muerte de una mujer en Torremolinos, después de que se le cayera una palmera sobre la cabeza a causa del viento.

Supercinexin #1 Supercinexin
Estas mierdas ya me las explicaban a mí en el BUP mi profesor de ciencias en los putos 90s y luego en la uni fuimos a un cursillo de libre elección de esos de sentarte a escuchar y que te regalaran créditos y tres cuartos de lo mismo. El que ha tenido un mínimo, muy mínimo y básico, de educación científica no se sorprende de los aguaceros de la jungla que están cayendo por toda España.
Veelicus #5 Veelicus
#1 Aja... asi que tu escuchabas en clase.... que sepas que desde ya estas en la lista de los 26 millones de hijos de puta.
aupaatu #2 aupaatu
Es normal que pasen cosas, cuando ni el divino ni sus profetas avisaron delas pagas en el siglo XXI debido a su falta de fe y obediencia de su poblaciòn en lo textos sagrados
Derko_89 #4 Derko_89
A mí lo que me vuela la cabeza es la de loros diciendo que el Calentamiento Global es mentira y AEMET unos estafadores porque pronosticaban un invierno "cálido y seco", cuando lo de seco es mentira que lo dijeran y lo de cálido... vivo en Girona y sólo he visto escarcha en los campos la primera semana de Enero; si eso no es un invierno cálido, ya me contarán.
#3 Equidislate
Estoy apuntado para clases de Piragüismo, porque este asunto por desgracia parece que será lo normal a partir de ahora.
