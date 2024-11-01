La crisis climática explica el tren de borrascas que azota España: "Un planeta más cálido hace más violentas las tormentas"

Sí, el tren de borrascas de gran impacto que golpea la península ibérica también es causa de la crisis climática. Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin y ahora Leonardo han dejado una gran cantidad de agua, provocado cortes de carretera y daños en las infraestructuras. Joseph también provocó la muerte de una mujer en Torremolinos, después de que se le cayera una palmera sobre la cabeza a causa del viento.