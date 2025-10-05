La crisis de los 20: por qué hay jóvenes tan infelices

La crisis vital se apodera de los jóvenes en una etapa que debería ser de entusiasmo. Son más conscientes de su salud mental, las redes sociales generan depresión y ansiedad, y tienen unas perspectivas de futuro peores que las de sus padres, con una situación económica que hace cada vez más difícil consolidar un proyecto de vida. ¿Qué podemos hacer para cambiar de rumbo?
| etiquetas: jovenes , crisis , infelicidad , redes , sociales , precariedad , depresion
Y porque sus padres causaron eso gracias al liberalismo
¿Qué será lo siguiente? ¿La crisis de primero de primaria? ¿La crisis de los 7 días de vida? En serio, ¿Somos todos gilipollas?
Desde esta perspectiva, tener hijos es la manera mas clara y evidente (mas incluso que meter una papeleta en una urna) en que una persona… » ver todo el comentario
Por tanto, si a vosotros os gustan la pobreza, la precariedad y la fraudulenta explotación capitalista y monárquica tanto como para incluso hacer nacer a vuestras propias proles en esos regímenes, y defenderlo… » ver todo el comentario