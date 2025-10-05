edición general
La crisis de los 20: por qué hay jóvenes tan infelices

La crisis de los 20: por qué hay jóvenes tan infelices

La crisis vital se apodera de los jóvenes en una etapa que debería ser de entusiasmo. Son más conscientes de su salud mental, las redes sociales generan depresión y ansiedad, y tienen unas perspectivas de futuro peores que las de sus padres, con una situación económica que hace cada vez más difícil consolidar un proyecto de vida. ¿Qué podemos hacer para cambiar de rumbo?

azathothruna #1 azathothruna
Porque viviran peor que sus padres a esa edad.
Y porque sus padres causaron eso gracias al liberalismo
Romfitay #6 Romfitay
#1 Absolutamente de acuerdo. Ahora, sin el modelo igualitario al que aspirar que desapareció en 1989, el capital ha decidido arrasar con todo, y lo jóvenes son los más perjudicados. Haría falta una cerilla.
colipan #7 colipan
Xq les han vendido una moto, y la pantomima de sistema se va descubriendo
manzitor #8 manzitor
Son las redes. Todo es bonito en el móvil
#2 Leclercia_adecarboxylata *
La crisis del cuarto de siglo, la crisis de los 30, la crisis de los 40... Y ahora la crisis de los 20.

¿Qué será lo siguiente? ¿La crisis de primero de primaria? ¿La crisis de los 7 días de vida? En serio, ¿Somos todos gilipollas?
Bhuvaya #3 Bhuvaya
#2 en Gaza tienen la crisis de todas las edades.
#4 BoosterFelix
¿Cambiar de rumbo? Tranquilos, cuando se hacen mayores también se vuelven defensores del derecho de hacer nacer a sus proles en la precariedad, en la pobreza, y en la fraudulenta explotación capitalista y monárquica que las causan. No podrán culparos a vosotros de haberles hecho a ellos lo mismo, como vosotros tampoco podéis culpar a vuestros queridos papis.

Desde esta perspectiva, tener hijos es la manera mas clara y evidente (mas incluso que meter una papeleta en una urna) en que una persona…   » ver todo el comentario
#5 BoosterFelix
#4 En definitiva, una persona que defiende como un derecho el poder hacer nacer a sus propios hijos en la pobreza o la precariedad, lo que merece (y lo que está pidiendo) precisamente es un sistema económico que también la mantenga a ella misma sumida en la pobreza o la precariedad.

Por tanto, si a vosotros os gustan la pobreza, la precariedad y la fraudulenta explotación capitalista y monárquica tanto como para incluso hacer nacer a vuestras propias proles en esos regímenes, y defenderlo…   » ver todo el comentario
