“Criminales espirituales y asesinos de almas”: Mons. Schneider se pronuncia contra el “peregrinaje LGBTQ+” del Jubileo

En una entrevista exclusiva concedida a la periodista Diane Montagna, Mons. Athanasius Schneider, obispo auxiliar de Astaná (Kazajistán), lanzó una dura advertencia contra la reciente peregrinación internacional LGBTQ+, aprobada por el Vaticano en el marco del Jubileo 2025. Schneider calificó el evento como una “desecración de la Puerta Santa” y un “ultraje a Dios”. Schneider pidió al Papa actos de reparación, afirmando que la verdadera humildad consiste en reconocer los errores y reparar el daño.

