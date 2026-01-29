edición general
Le Creuset: Así se fabrica la olla centenaria que todo el mundo quiere tener

Las cacerolas de Le Creuset, que cumplieron un siglo de vida en 2025, se elaboran en un pequeño pueblo francés. Entramos en su fábrica para ver cómo se da forma a estos auténticos objetos de deseo.

9 comentarios
#2 amusgada
ña, la cocotte me da igual pero joer, tengo las tazas y son irrompibles y los chismitos para poder meter al horno la sopichuela de cebolla tela el partido que les saco. Pa ollas no me da y pesan un quintal - y con esa forma es joío meterlas en fregaderos normalicos-

Objeto aspiracional, la ostia. Igual por eso que cuando veo una en casa de alguien ya me da vibras de que seguramente no sepa cocinar, pero monísima queda xD es bello verlas luego con su costrita
tul #4 tul
#2 prefiero mi super-rapida
Dakaira #5 Dakaira
#2 oy oy oy bo sabía lo de las tazas! Mil gracias :-*
#6 amusgada
#5 Y ni siquiera era cara, debió salirme a 12€/u en alguna ofertilla www.marialunarillos.com/tazas-350-ml-arcoiris-6-ceramica-de-gres-le-cr Viendo que desde que tengo un brazo tonto no quedaba ni una joía taza entera, me tiré a la piscina con algo más guay. Y joer, rebota pero ni una fractura, buen gres que me cuesta toparle a artesanos por aquí. La fuente ya no la tienen en stock pero pa poner picoteo ardiente, canela en rama

(no mires mucho esa web o te creará putas necesidades reposteras xD )
Dakaira #7 Dakaira
#6 ya miré :foreveralone:
ElBeaver #9 ElBeaver
Cosas de pijos que nunca cocinan
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Falta una P en el titular.
Dakaira #3 Dakaira
#1 el que no tiene un martillo sólo ve clavos...
Malinke #8 Malinke
#1 puse el negativo sin querer. Pongo un positivo por ahí.
