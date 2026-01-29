Le Creuset: Así se fabrica la olla centenaria que todo el mundo quiere tener

Las cacerolas de Le Creuset, que cumplieron un siglo de vida en 2025, se elaboran en un pequeño pueblo francés. Entramos en su fábrica para ver cómo se da forma a estos auténticos objetos de deseo.
| etiquetas: cacerolas , cocottes , hierro esmaltado
Objeto aspiracional, la ostia. Igual por eso que cuando veo una en casa de alguien ya me da vibras de que seguramente no sepa cocinar, pero monísima queda es bello verlas luego con su costrita
(no mires mucho esa web o te creará putas necesidades reposteras )