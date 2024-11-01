edición general
7 meneos
49 clics
Creíamos que los programadores humanos acabarían siendo revisores de código. Anthropic se acaba de cargar eso

Creíamos que los programadores humanos acabarían siendo revisores de código. Anthropic se acaba de cargar eso

Anthropic ha lanzado Code Review, un sistema de agentes de IA que revisa automáticamente las pull requests generadas por IA, abordando el enorme aumento de código producido por el vibe coding. Estos agentes analizan el código en paralelo, detectan errores lógicos y los clasifican por gravedad, reduciendo el cuello de botella de la revisión humana. En pruebas internas, las revisiones útiles pasaron del 16% al 54%, con menos del 1% de falsos positivos. El rol del programador se desplaza a árbitro final. Cada revisión cuesta entre 15 y 25 dólares.

| etiquetas: creíamos , programadores , humanos , revisores , código , anthropic
6 1 2 K 60 tecnología
13 comentarios
6 1 2 K 60 tecnología
maxxcan #8 maxxcan
Y quién vigila al vigilante? y si la IA que revisa el código también tiene alucinaciones? Uff estoy tan cansado de artículos hablando de las bondades de la IA, sin ningún tipo de crítica medio seria, que cada vez tengo más claro que también están hechos con IA. Y los comentarios de la gente diciendo: "pues yo tenía muchos programas de código espaguetti hechos por mí, pero gracias a la IA ahora son mucho mejores, más rápidos y limpian mejor". En serio, ¿no te importa reconocer que eres…   » ver todo el comentario
3 K 37
#2 woke
siempre había visto las IA más útiles para revisar código que para crearlo
1 K 29
#3 Alcalino
Ojo al dato, 15 o 25$ puede estar bien para EEUU

Con los sueldos de aquí sigue siendo más barato contratar a un humano
1 K 28
#5 woke *
#3 contratar un humano que use IA y sustituya a toda la plantilla?
1 K 29
nosomosnaiderl #1 nosomosnaiderl
Nos quedamos sin trabajo, hoyga.
1 K 26
#4 woke *
#1 si ya no eres útil, y no eres funcionario, te quedarás sin trabajo.



¿y quién va a pagar a todos esos funcionarios inútiles si casi nadie trabaja?
0 K 19
tusitala #7 tusitala
#4 y quien va a consumir?
1 K 20
#10 woke *
#7 eso se pregunta toda áfrica.
0 K 19
Findeton #11 Findeton
#4 Ni de coña voy a mergear algo que no haya sido revisado por un humano. Otra cosa es que la revisión sea asistida.
1 K 16
tusitala #6 tusitala *
#1 mientras no me toquen es sueldo... :'(
0 K 10
spacos #13 spacos
#1 ¿Y que pasará si no puedes pagar por usar la ias?. Centralizar en manos de unos pocos el conocimiento es de borricos, por no hablar de la brecha cognitiva que va a suponer en unos años, miedito me dais...
0 K 6
ostiayajoder #9 ostiayajoder
Pero esto q tiene de nuevo?

Yienes una IA le dices q te revise una PR....

Quiero decir... existe desde 2022, casi....

Tengo la impresion, sinceramente, de q tecnicamente estan llegando a algun limite y ahora necesitan inversores para toda la pasta q quieren meter, para q no explote la cosa, y sacan estas cosas...
0 K 10
kastanedowski #12 kastanedowski
Otro articulo de AI... todo lo Xataca es spam chino y del malo
0 K 10

menéame