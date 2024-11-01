Creíamos que los programadores humanos acabarían siendo revisores de código. Anthropic se acaba de cargar eso

Anthropic ha lanzado Code Review, un sistema de agentes de IA que revisa automáticamente las pull requests generadas por IA, abordando el enorme aumento de código producido por el vibe coding. Estos agentes analizan el código en paralelo, detectan errores lógicos y los clasifican por gravedad, reduciendo el cuello de botella de la revisión humana. En pruebas internas, las revisiones útiles pasaron del 16% al 54%, con menos del 1% de falsos positivos. El rol del programador se desplaza a árbitro final. Cada revisión cuesta entre 15 y 25 dólares.