edición general
11 meneos
41 clics
Creíamos que el Parkinson estaba en nuestros genes, pero quizá está en el agua

Creíamos que el Parkinson estaba en nuestros genes, pero quizá está en el agua

La noticia explora la creciente evidencia de que la enfermedad de Parkinson, tradicionalmente asociada con factores genéticos, podría estar fuertemente vinculada a la exposición a sustancias químicas en el entorno, especialmente el tricloroetileno (TCE). A través de estudios epidemiológicos y experimentos con animales, se ha encontrado que veteranos de la base militar Camp Lejeune en Carolina del Norte, expuestos durante años al TCE en el agua potable, tienen un 70% más de probabilidades de desarrollar Parkinson.

| etiquetas: salud
9 2 0 K 119 ciencia
5 comentarios
9 2 0 K 119 ciencia
ChatGPT #1 ChatGPT
En una base militar lo más peligroso es el agua potable xD
0 K 11
karakol #3 karakol
#1 Efectivamente.

Nuestros preciosos fluidos corporales.  media
0 K 20
#2 kreator
ja! por eso bebo cocacola!
0 K 10
ChatGPT #4 ChatGPT
#2 y la sanitizas con algún alcohol? ron?
0 K 11
#5 kreator
#4 dejé el alcohol duro hace tiempo, ahora solo unas gotitas de acetona
0 K 10

menéame