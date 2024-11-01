La creciente presencia de Israel en Chipre desde la perspectiva de Turquía [eng]

El informe señala que la presencia de Israel en Chipre se extiende ahora más allá del sector inmobiliario y el comercio, abarcando una cooperación avanzada en materia de seguridad y defensa. Milliyet informa también de que las autoridades chipriotas han concedido a Israel un amplio acceso en materia de seguridad, incluido el uso del puerto de Mari y la base aérea de Pafos por parte de las fuerzas israelíes. Cita además una mayor coordinación política, incluida una reciente directiva del Ministerio del Interior de Chipre a las autoridades locale
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Quizá el tema no es tan sencillo como que "Chipre quiera recuperar su territorio".
Porque es lo que ocurrió, pero al revés. Los turcos son ocupantes coloniales sobre la población griega que es la nativa al menos des de hace 3000 años (cuando tienen las primeas trazas de griego escrito). Los turcos en lugar de volver a la metropoli cuando se acabó su imperio (metropoli que tambien habian ocupado y limpiado etnicamente de armenios, griegos y… » ver todo el comentario
El final del siglo 20 fue un teatro donde se sostenia todo con pinzas pero el 21 es un salvese quien pueda supremacista donde ya no hay mas norma que la fuerza, el que no tenga poder lo va a aprender y sentir en su piel por las malas.
Sieg heil
Milliyet informa también de que las autoridades chipriotas han concedido a Israel un amplio acceso en materia de seguridad, incluido el uso del puerto de Mari y la base aérea de Pafos por parte de las fuerzas israelíes. Cita además una mayor coordinación política, incluida una reciente directiva del… » ver todo el comentario
En Argentina, en Perú...y dentro de poco en España llegarán con la llave exigiendo su casa.