La creciente presencia de Israel en Chipre desde la perspectiva de Turquía [eng]

El informe señala que la presencia de Israel en Chipre se extiende ahora más allá del sector inmobiliario y el comercio, abarcando una cooperación avanzada en materia de seguridad y defensa. Milliyet informa también de que las autoridades chipriotas han concedido a Israel un amplio acceso en materia de seguridad, incluido el uso del puerto de Mari y la base aérea de Pafos por parte de las fuerzas israelíes. Cita además una mayor coordinación política, incluida una reciente directiva del Ministerio del Interior de Chipre a las autoridades locale