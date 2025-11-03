Crean un nuevo tejido más fuerte que el Kevlar que puede detener una bala con solo 1,8 mm

Investigadores de la Universidad de Pekín han desarrollado un nuevo tejido antibalas que supera al Kevlar en resistencia. Este material combina fibras de aramida con nanotubos de carbono alineados a escala molecular, lo que permite detener una bala con solo 1,8 mm de grosor. Gracias a su diseño, las fibras absorben mejor la energía del impacto, evitando el deslizamiento interno que limita al Kevlar. Esta innovación promete chalecos, vehículos y aeronaves más ligeros y seguros, y podría revolucionar la protección personal y militar
Lo que pasa es que los del otro lado están todavía peor
Ese sería el mayor avance social de la historia, algo nunca visto.
Superaría a los 500 millones de europeos, esos de los que tu formas parte y que permite que puedas defender libremente a China.
China tiene sus luces y también tiene sus sombras
No necesitan tanto hype para conseguir subvenciones, ya se la da el gobierno si ve que es estratégico