Crean un nuevo tejido más fuerte que el Kevlar que puede detener una bala con solo 1,8 mm

Investigadores de la Universidad de Pekín han desarrollado un nuevo tejido antibalas que supera al Kevlar en resistencia. Este material combina fibras de aramida con nanotubos de carbono alineados a escala molecular, lo que permite detener una bala con solo 1,8 mm de grosor. Gracias a su diseño, las fibras absorben mejor la energía del impacto, evitando el deslizamiento interno que limita al Kevlar. Esta innovación promete chalecos, vehículos y aeronaves más ligeros y seguros, y podría revolucionar la protección personal y militar

Antipalancas21
Los chinos, lideres mundiales en tecnologia y avances de todo tipo.
tropezon
#4 Bueno, en temas sociales no es que sean muy líderes.
Lo que pasa es que los del otro lado están todavía peor
z1018
#5 si sacar a 1000 millones de personas de la pobreza no es el mayor avance social de la historia, no sé cuál puede ser.
tropezon
#7 que esos mil millones vivieran en democracia.

Ese sería el mayor avance social de la historia, algo nunca visto.
Superaría a los 500 millones de europeos, esos de los que tu formas parte y que permite que puedas defender libremente a China.

China tiene sus luces y también tiene sus sombras
Antipalancas21
#5 En temas sociales están mejorando mucho, no es que sean los numero uno, pero avanzan.
tropezon
#8 Sip, sobre todo si lo que estamos viendo es el retroceso en USA (más) y en Europa (menos, pero también)
BastardWolf
Estoy decepcionado con que no hayan usado la palabra grafeno por algun lado
tropezon
#1 Son chinos, estos están orientados a hacer cosas que funcionen (sobre todo si, como esta, tiene una clara función militar)

No necesitan tanto hype para conseguir subvenciones, ya se la da el gobierno si ve que es estratégico
ronko
Un tal Bruce Wayne está interesado...
z1018
El tejido antibalas milagroso de la semana :troll:
