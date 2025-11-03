Crean un nuevo tejido más fuerte que el Kevlar que puede detener una bala con solo 1,8 mm

Investigadores de la Universidad de Pekín han desarrollado un nuevo tejido antibalas que supera al Kevlar en resistencia. Este material combina fibras de aramida con nanotubos de carbono alineados a escala molecular, lo que permite detener una bala con solo 1,8 mm de grosor. Gracias a su diseño, las fibras absorben mejor la energía del impacto, evitando el deslizamiento interno que limita al Kevlar. Esta innovación promete chalecos, vehículos y aeronaves más ligeros y seguros, y podría revolucionar la protección personal y militar