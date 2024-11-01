edición general
CORSAIR cancela pre venta de un ordenador y sube su precio un 23%

CORSAIR está siendo duramente criticada, y con razón, y es que ha cancelado la precompra de su ordenador VENGEANCE a5100 para subirlo de precio. Al igual que el resto de la industria, en 2026 todas las compañías subirán el precio de su hardware, y CORSAIR no es la excepción. La diferencia está en que, mientras que la mayoría de las compañías han avisado de que subirían los precios, CORSAIR no lo ha hecho. Es más, no solo no ha avisado de una fecha concreta para subir los precios. Y es está directamente cancelando los ordenadores ya comprados po

Andreham
No puede ser, para las empresas privadas los contratos son SAGRADOS y una preventa se debe de cumplir SÍ O SÍ y de no hacerlo, el mercado (por ejemplo, los accionistas) deben castigar severamente a esa empresa.

No hacen falta jueces ni nadie que haga cumplir los contratos, el propio mercado lo autorregula y se asegura de que se cumplan SIEMPRE.
HeilHynkel
Es el mercado, amijo .... :roll: :roll:

Así es, CORSAIR ha decidido que estos usuarios, que han confiado en ellos y le precompraron un ordenador, están pagando poco dinero por su nuevo equipo. Y no se le ha ocurrido la mejor idea que, sin un aviso previo, ni explicaciones, cancelar las precompras de estos usuarios. Los cuales ahora no solo se han quedado sin ordenador. Y es que si ahora quieren volver a precomprar el mismo equipo, han visto como CORSAIR ha aplicado un aumento de precio del 23%.

Corsair, haciendo honor a su nombre. :-D
Torrezzno
La IA iba a democratizar la tecnología xD xD
alfema
Yo no le encuentro mucho sentido subir el precio a algo que ya tienes y que no te va a costar más, salvo que estuvieran pendientes de la RAM y esta les vaya a costar más, que lo dudo, supongo que estos precios de compra ya estarían cerrados desde hace tiempo.

Y lo de subir el precio para intentar ganar más dinero tampoco lo veo, ¿no pensaron en que los usuarios cancelarían la compra por dicha subida?, ¿y la pérdida de ingresos por los usuario que dejarán de comprar sólo por esta marranada?
janatxan
Hay que leerse la letra pequeña de lo que se da a aceptar, eso o saber que lo que queda es una pataleta fútil.
