La corrupción de los donativos en catástrofes: Vox y el PP, dos caras de la misma moneda Por Pladesemapesga

España ha sido testigo de cómo partidos políticos como Vox y el PP han convertido la solidaridad ciudadana en un negocio opaco. Las víctimas de la DANA y los afectados por otras catástrofes no solo han sufrido las consecuencias de los desastres naturales, sino también el desvío de fondos destinados a su ayuda. Dos casos paradigmáticos —el de Revuelta (Vox) y la Red de Opacidad de la Xunta de Galicia (PP)— la instrumentalización de la tragedia para financiar estructuras partidistas, con métodos que van desde la burda apropiación hasta blanqueo

1 comentarios
#1 omega7767
PPVOXPSOE compitiendo por el trofeo de la corrupción
1 K 31

