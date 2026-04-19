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Las corrientes prorrusas y proeuropeas se vuelven a enfrentar en las elecciones de Bulgaria

Las corrientes prorrusas y proeuropeas se vuelven a enfrentar en las elecciones de Bulgaria

Son los octavos comicios en los últimos cinco años.. El expresidente prorruso Rumen Radev parte como favorito y pide respetar el "papel histórico de Rusia". Más de seis millones y medio de votantes están llamados este domingo a decidir el futuro de Bulgaria, marcado por incertidumbre e inestabilidad política, y es que son las octavas elecciones parlamentarias anticipadas en los últimos cinco años. Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20:00 hora local (19:00 hora peninsular española), tras lo cual se publicarán...

| etiquetas: bulgaria , elecciones , rumen radev
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5 comentarios
5 1 0 K 54 politica
#3 DenisseJoel
Bulgaria está en Europa. ¿No será un conflicto entre élites compradas por Rusia y élites compradas por EEUU?
5 K 87
#5 carraxe *
La parte más importante en población y economía de Rusia también está en Europa

#3
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Spirito #1 Spirito *
Espero gane Rumen y ayude a abrir puentes con Rusia que, indudablemente, es fundamental para la UE.

Y espero también que Pedro Sánchez deje de apoyar al muy corrupto y criminal Zelenski y abra un diálogo con Putin, por el bien de los europeos y de España.
1 K 21
woody_alien #4 woody_alien
Ahora va Dj Vance a orientarlos.
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Thirsty #2 Thirsty
Para trincar de los fondos europeos no tienen problema.
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menéame