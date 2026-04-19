Las corrientes prorrusas y proeuropeas se vuelven a enfrentar en las elecciones de Bulgaria

Son los octavos comicios en los últimos cinco años.. El expresidente prorruso Rumen Radev parte como favorito y pide respetar el "papel histórico de Rusia". Más de seis millones y medio de votantes están llamados este domingo a decidir el futuro de Bulgaria, marcado por incertidumbre e inestabilidad política, y es que son las octavas elecciones parlamentarias anticipadas en los últimos cinco años. Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20:00 hora local (19:00 hora peninsular española), tras lo cual se publicarán...