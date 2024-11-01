El Corredor Mediterráneo retrasa su puesta en servicio a 2029 por retrasos en las obras

El Corredor Mediterráneo ferroviario vuelve a retrasarse. La última actualización del calendario de obras en ejecución por parte de Adif confirma que algunos de los tramos pendientes en el eje que unirá el litoral mediterráneo español desde Algeciras hasta la frontera francesa sufren de ciertas demoras. De esa forma, la puesta en marcha de los trenes de alta velocidad no se producirá hasta finales de 2028 o 2029.