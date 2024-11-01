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El Corredor Mediterráneo retrasa su puesta en servicio a 2029 por retrasos en las obras

El Corredor Mediterráneo ferroviario vuelve a retrasarse. La última actualización del calendario de obras en ejecución por parte de Adif confirma que algunos de los tramos pendientes en el eje que unirá el litoral mediterráneo español desde Algeciras hasta la frontera francesa sufren de ciertas demoras. De esa forma, la puesta en marcha de los trenes de alta velocidad no se producirá hasta finales de 2028 o 2029.

| etiquetas: corredor mediterráneo , puente , murcia , almería , alicante , tarragona
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7 comentarios
6 2 0 K 70 tecnología
Froku #6 Froku *
Retrasa... retrasos. Nivelón de redacción en el titular.
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Find #3 Find
Se acabará cuando el Mediterráneo pase por Madrid
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Chinchorro #1 Chinchorro *
¿El que pasa por Madrid mientras Marbella sigue siendo la ciudad más grande de España sin una puñetera estación de tren? :troll:
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#2 username
Vaya hombre, que mala suerte...y que casualidad
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#7 perej
Menos alta velocidad y más líneas para la gente es lo que se necesita.
Pero de eso para qué hablar.
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Blackat #4 Blackat
Se acabará cuando Catalunya sea independiente
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#5 mam23
#4 lo podrían haber terminado en 5 minutos {0x1f62c}
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menéame