El coronel Pérez de los Cobos admite que no auditaron los fondos reservados pese las primeras informaciones sobre la 'Kitchen'

El mando del Instituto Armado era una de las tres firmas autorizadas en Interior, junto al Secretario de Estado de Seguridad y su jefe de gabinete, para autorizar el gasto que reclamaban tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Pérez de los Cobos ha reconocido que nadie desde la Secretaría de Estado de Seguridad ni él mismo pidieron auditar la concesión de los fondos reservados a pesar de que las primeras noticias sobre el escándalo fueron publicadas en noviembre de 2015.
| etiquetas: pérez de los cobos , fondos reservados , kitchen
Que este desgraciado de Balas no haya sido investigado por prevaricación es casi tan monstruoso como que Peinado no haya sido apartado de su absurda investigación y sancionado. Porque lo que es acusarlo de prevaricación, como no te llames Grazón, es prácticamente imposible que un delincuente disfrazado con toga y puñetas, como la mayoría de los que forman los tribunales superiores, lo procese por esta nauseabunda investigación prospectiva queriendo… » ver todo el comentario