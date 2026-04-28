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El coronel Pérez de los Cobos admite que no auditaron los fondos reservados pese las primeras informaciones sobre la 'Kitchen'

El mando del Instituto Armado era una de las tres firmas autorizadas en Interior, junto al Secretario de Estado de Seguridad y su jefe de gabinete, para autorizar el gasto que reclamaban tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Pérez de los Cobos ha reconocido que nadie desde la Secretaría de Estado de Seguridad ni él mismo pidieron auditar la concesión de los fondos reservados a pesar de que las primeras noticias sobre el escándalo fueron publicadas en noviembre de 2015.

| etiquetas: pérez de los cobos , fondos reservados , kitchen
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5 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
Por favor, ruego a la Judicatura que detengan éste sainete absurdo, el cual irremediablemente va a terminar con todos los PePeros involucrados libres de cualquier condena, y decreten caso sobreseído o lo que sea para volver a centrarnos en Begoña, que es lo que pide la audiencia. Así ahorraremos tiempo y, sobretodo, dinero público.
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MyNameIsEarl #4 MyNameIsEarl
#1 estoy contigo, hacer un puto sainete para que luego un juez te lo arregle y afine al gusto. Todo muy democrático.
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Desideratum #3 Desideratum
Que puta vergüenza de CSE y de Judicatura.

Que este desgraciado de Balas no haya sido investigado por prevaricación es casi tan monstruoso como que Peinado no haya sido apartado de su absurda investigación y sancionado. Porque lo que es acusarlo de prevaricación, como no te llames Grazón, es prácticamente imposible que un delincuente disfrazado con toga y puñetas, como la mayoría de los que forman los tribunales superiores, lo procese por esta nauseabunda investigación prospectiva queriendo…   » ver todo el comentario
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Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
A ver, los meneantes que se mostraban muy indignados, hasta el punto de saltárseles todas las venas del cuello, con los bulos de las cloacas, seguro que no se pasarán por aquí a pesar de que esto es mucho más grave que todo aquello por lo que se indignaban. Vergüenza de gente.
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Furiano.46 #2 Furiano.46
Esto es lo que me imagino. Gastando el dinero de todos para que auditar. No lo digo solamente por esta noticia. Lo digo en general de este gobierno y todos los precedentes. El ciudadano no tiene un control sobre qué se hace con sus impuestos. Puede ser en investigación y medicina o en droga y prostiputas.
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menéame