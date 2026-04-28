El coronel Pérez de los Cobos admite que no auditaron los fondos reservados pese las primeras informaciones sobre la 'Kitchen'

El mando del Instituto Armado era una de las tres firmas autorizadas en Interior, junto al Secretario de Estado de Seguridad y su jefe de gabinete, para autorizar el gasto que reclamaban tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Pérez de los Cobos ha reconocido que nadie desde la Secretaría de Estado de Seguridad ni él mismo pidieron auditar la concesión de los fondos reservados a pesar de que las primeras noticias sobre el escándalo fueron publicadas en noviembre de 2015.