Un coro de 7.000 voces canta "Paranoid" en honor a Ozzy Osbourne [Eng-2:54]  

En Toronto, 7000 cantantes participaron en el homenaje de Choir Choir Choir a Ozzy Osbourne, cantando juntos "Paranoid". El primer sencillo del segundo álbum de Black Sabbath (1970), "Paranoid", alcanzó el número 4 en el mercado británico y puso a Sabbath en el mapa. La canción también se convirtió en un clásico del heavy metal. Mira a Sabbath interpretarla en vivo en 1970 aquí ; o mírala por última vez el 5 de julio de 2025 aquí
m.youtube.com/watch?v=RHkguRcod80