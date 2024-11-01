Corbeta rusa Stoikiy y Armada iraní realizan ejercicios en el mar de Omán

Según la agencia de noticias rusa TASS, la corbeta Stoiky de la Flota del Báltico de la Armada de Rusia, junto con buques iraníes, la fragata Alvand, la corbeta Shahid Sayed Shirazi y un barco lanzamisiles, han llevado a cabo un ejercicio de PASSEX en las aguas del mar de Omán tras una visita no oficial del buque ruso al puerto iraní Bandar Abás, ubicado en el sur del país persa.