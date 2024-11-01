edición general
4 meneos
11 clics
Corbeta rusa Stoikiy y Armada iraní realizan ejercicios en el mar de Omán

Corbeta rusa Stoikiy y Armada iraní realizan ejercicios en el mar de Omán

Según la agencia de noticias rusa TASS, la corbeta Stoiky de la Flota del Báltico de la Armada de Rusia, junto con buques iraníes, la fragata Alvand, la corbeta Shahid Sayed Shirazi y un barco lanzamisiles, han llevado a cabo un ejercicio de PASSEX en las aguas del mar de Omán tras una visita no oficial del buque ruso al puerto iraní Bandar Abás, ubicado en el sur del país persa.

| etiquetas: corbeta stoikiy , armada iraní , ejercicios conjuntos , mar de omán
3 1 1 K 60 actualidad
7 comentarios
3 1 1 K 60 actualidad
carakola #5 carakola
#3 Sa picao el Perti xD la libertad de información tiene que estar por encima de las censuras de Von der Leyen y sus amos y lameojetes o quien sea que está orquestando toda esta mierda con la información.
0 K 20
Pertinax #6 Pertinax
#5 Un auténtico sinvivir, créeme.
0 K 18
Pertinax #1 Pertinax *
Medio del gobierno iraní haciéndose el chulo con los otros criminales de su cuadrilla de asesinos.
0 K 18
carakola #2 carakola
#1 Los medios del ruso no los leerás porque hay unos hijosdeputa censurándolos en la UE.
0 K 20
Pertinax #3 Pertinax *
#2 ¿Te quedan hamsters o pasas hambre? Tranquila, en dos semanas se te pasa.
0 K 18
DrToxic #4 DrToxic
¿Corbata rusa? ¿Qué cojones es una corbata rusa?

El disléxico de mi cerebro leyendo los titulares en diagonal.
0 K 10
#7 Kuruñes3.0
Cuando Irán sea atacado, que esperemos que no, RuZia no hará absolutamente nada.
Y lo sabemos todos
0 K 7

menéame