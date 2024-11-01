La convergencia ideológica de la nueva ola reaccionaria

Lo que vivimos no es un estallido espontáneo de malestar identitario, sino la consolidación de un proyecto político global que se acelera porque el neoliberalismo autoritario ha entrado en fase de agotamiento. El neoliberalismo fue autoritario desde el inicio: nació para limitar la democracia allí donde amenazaba la acumulación. La novedad es que, ante el desgaste de su legitimidad, endurece su forma política y se apoya en una convergencia de corrientes reaccionarias para sostener lo que ya no puede sostener por consenso.