El contrato que el SAS canceló por un error informático incluía la externalización de mamografías por un millón de euros

La consejera, Rocío Hernández, ante las acusaciones de la oposición sobre la privatización del sistema público, ha asegurado que todas las pruebas se han hecho en hospitales públicos y, por lo tanto, que la externalización de algunos servicios no han tenido nada que ver en estos fallos diagnósticos. No obstante, a finales de 2023 la Junta de Andalucía anunció la licitación de un contrato por valor de 87 millones de euros para la realización de pruebas diagnósticas en centros privados.
| etiquetas: cancelación , contrato , sas , error , informático , externalización , mamografía
Cada vez que externalizan algo deterioran más la Sanidad.