Contra las Autonomías [Hemeroteca]

El actual sistema autonómico es el resultado de lo previsto en la Constitución de 1978. En ese documento se hablaba de nacionalidades y regiones (art. 2), y de las condiciones generales a contemplar en la organización territorial del Estado (arts.137 a 139). El hecho de hablar en el art. 2 de “nacionalidades” y “regiones” ya anunciaba que había dos categorías, y por ende, dos formas de llegar a esa autonomía. Y de esas diferencias estos lodos. Y estos lodos son 17 calendarios de vacunación, 17 leyes medio ambientales, 17 modelos educativos, 17…

etiquetas: en contra , autonomías , constitución española , 1978
mr_b #1 mr_b
Porque si la idea de acercar la gestión a la ciudadanía, hacerla más fácil, accesible, cercana, etcétera está bien y no hay quien diga que no es deseable, ¿cuándo se ha demostrado que el modelo autonómico sea más cercano y más eficaz? ¿Responda mejor a las necesidades reales de sanidad, educación, dependencia, medio ambientales que el central? Y sobre todo ¿cuándo se ha demostrado que sea más económico en su mantenimiento que el centralizado? Los defensores del autonomismo alegan que si las

