Contra el ataque imperialista: solidaridad con el pueblo de Venezuela

La operación de secuestro del presidente Nicolás Maduro, precedida de ataques aéreos y bombardeos sobre instalaciones militares y civiles venezolanas, provocando más de cuarenta muertos, y una campaña de presión y bloqueo por la mayor armada de EEUU en el Caribe, con más de 80 asesinatos extrajudiciales de supuestos narcotraficantes, suponen graves violaciones de la Carta de Naciones Unidas, del derecho internacional y del derecho humanitario por parte de la Administración Trump.

Pertinax
El pueblo de Venezuela decidió, y hubo quien se meó en esa decisión. Y algunos retrasados mentales de nuestro país aún defienden ese pucherazo cutre. Dejad de hablar en boca del pueblo venezolano, el pueblo venezolano os la pela. Como a Trump.
powernergia
#2 El lunes a por Obiang.
Findeton
Curioso que sólo tenga solidaridad con el pueblo ahora y no cuando Maduro mató a 10mil venezolanos por motivos políticos, además de torturar a 30mil incluyendo niños y exiliar a 8 millones.
porcorosso
#1 Miles de millones  media
Findeton
#3 Te parecerá gracioso. A muchos venezolanos, no. A Maburro tampoco.  media
Tertuliano_equidistante
#1 Con los 8 millones no se solidariza nadie por abandonar el paraíso socialista
