La contaminación por ozono se dispara en la Comunidad de Madrid durante 2025

Ecologistas en Acción pide a Ayuntamiento y Comunidad de Madrid la elaboración urgente de sendos planes de mejora de la calidad del aire Redacción/. El informe sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año en casi 500 estaciones de…

Tontolculo #3 Tontolculo
Y eso que han movido estaciones de medición a sitios más verdes, que si no, rompen las cifras
Lyovin81 #8 Lyovin81 *
#3 Eso se hizo el época de la rata de cloaca de Aguirre, que vivía yo allí (bueno, en Tres Cantos, para vivir en Madrid capital hay que haber perdido las ganas de vivir).
Ahora debe ser la hostia.
La gente se piensa que respirar todo ese ozono no tiene consecuencias... Darwin está muy feliz.

Lo dije y lo mantengo: antes viviría debajo de un puente que en esa mole nauseabunda y hostil gobernada por monstruos con forma humana que es Madrid.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
El mejor ozono .. el de Madrí. xD
Destrozo #2 Destrozo
LES SUDA LA POLLA

y a la mayoría de la población también
#6 Katos *
#1 #2 hay gente que se compra filtros y ventiladores con Oxigeno para dentro de casa.

La contaminación de oxígeno se suele dar de forma alejada de las ciudades y en reacción con contaminantes, como subproducto de la reacción.
Asi que es muy raro que tengas tantos niveles en mitad de la ciudad y a nivel de calle.
#1 tyrrelco
Mierda de Jestores de las narices envenenando a todo cristo...y los votantes sin preocuparse. Así nos va.
Lyovin81 #4 Lyovin81
Bah, Madrid. Que disfruten literalmente chupando la mierda que han votado.
colipan #7 colipan
El mejor cáncer de pulmón en Madriz
