Consumo revela el nombre de empresas multadas por aplicar falsas rebajas en el Black Friday de 2023

Mediamarkt, Carrefour, PC Componentes, Notino Italia y Gestaweb 2020 son algunas de las empresas sancionadas por el Ministerio de Consumo por llevar a cabo falsas rebajas durante el Black Friday de 2023. Así lo anunció este viernes el gabinete que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado en el que precisó que las inspecciones llevadas a cabo por el Ministerio de Consumo en anteriores ediciones del Black Friday concluyeron este verano con siete expedientes sancionadores a operadores de comercio online por "modificar" los precios de forma...

| etiquetas: consumo , empresas , multa , black friday
5 comentarios
pitercio #5 pitercio *
Ya ves las multas, son casi incentivos para seguir tangando una vez vista la rentabilidad.
0 K 12
Aokromes #2 Aokromes *
sin abrir la noticia ni leer la entradilla adivine las 2 primeras.
0 K 10
#4 asgard_gainsborough
#2 Y yo adiviné el primer comentario #1 jaja
0 K 12
lgg2 #3 lgg2
Los "sospechosos" habituales.
0 K 7
Blackat #1 Blackat
Yo no soy tonto..no...soy un padefo
0 K 7

