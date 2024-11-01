Construimos una máquina de escribir china

La conocida máquina de escribir inglesa puede escribir todas las palabras con tan solo 26 letras. Pero con decenas de miles de caracteres en chino, ¿cómo se puede crear una máquina de escribir china que equilibre la velocidad de escritura con la practicidad?
| etiquetas: maquina escribir , reconstrucción , china
A mí solo se me ocurre usarla como lastre en un globo aerostático.
Que sí, que construirla y diseñarla ha sido todo un reto, pero ninguno comparado con el reto de darle una utilidad en casa o en el trabajo que vaya más allá de usarla para que el viento no cierre la puerta. Un vendaval tampoco se la llevaría, eso es seguro.
es.wikipedia.org/wiki/Lin_Yutang