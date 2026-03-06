edición general
Las constructoras pedirán ayudas en la obra pública ante el miedo a una inflación disparada

La mala experiencia vivida recientemente por el sector de la construcción ante la fuerte escalada de precios de materiales básicos, que derivó de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, vuelve a atenazar a las mayores referencias de la obra pública española. En los principales despachos se analizan opciones para reclamar medidas excepcionales de ayuda a la Administración, como es la instauración de mecanismos de revisión de precios en las obras y proyectos que carecen de ellos.
cocolisto #1 cocolisto
Ya empezamos con las mamandurrias, las paguitas y los que quieren vivir del cuento :

"Los ataques que se producen desde el pasado sábado por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la respuesta de este país contra territorios vecinos con objetivos norteamericanos, se traducen ya en tensión sobre los precios energéticos y previsiones de estrangulamiento de la logística marítima, con el paso de Ormuz en el epicentro del conflicto en Oriente Próximo y China con necesidades de…   » ver todo el comentario
#2 alhambre
Todos esos que piden también votan del PP hacia la derecha y así tenemos la UE que tenemos, servil con EEUU hasta lo absurdo. Eso y pagar menos impuestos, por la competitividad.

Ahora, que el Estado les cubra. Bueno, yo estaría a favor de cubrirles con ayudas públicas mientras dure el temporal, a cambio de una participación sustancial en sus empresas, por el favor.
