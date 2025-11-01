edición general
Las construcciones en zonas inundables se multiplican en el litoral de la Región de Murcia

Un estudio de la Universidad de Murcia analiza ocho siglos de riadas en la cuenca del Segura y alerta de los peligros por la falta de planificación urbana

3 comentarios
NPCMeneaMePersigue
A tope a construir en zonas inundables, 230 muertos de Valencia no fueron suficientes, el genocidio
Deviance
A seguir votando PPerros y Bonovox.
makinavaja
Compras zona inundable muy barata.... construyes... vendes... el agua destroza las casas... vuelta a construir y a vender a los pocos años.,.. negocio redondo!!!!!
