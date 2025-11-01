·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11015
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
4779
clics
Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5
4181
clics
Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump
4381
clics
Lo que no sale en televisión es lo importante
3792
clics
Un conductor se niega a pagar el peaje del Huerna porque le "obligaron" a desviarse: "¿Me puede abrir la barrera?"
más votadas
548
Donald Trump regala el Nobel de la Paz a Netanyahu
428
Indignación en Noruega por la decisión de María Corina Machado de entregar la medalla del Nobel a Trump
329
Canadá da impulso a sus relaciones con China para emanciparse de Estados Unidos
329
Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump
275
Las Panteras Negras regresan a las calles de Estados Unidos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
1
clics
Las construcciones en zonas inundables se multiplican en el litoral de la Región de Murcia
Un estudio de la Universidad de Murcia analiza ocho siglos de riadas en la cuenca del Segura y alerta de los peligros por la falta de planificación urbana
|
etiquetas
:
vivienda
,
murcia
,
inundaciones
2
0
1
K
32
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
1
K
32
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
A tope a construir en zonas inundables, 230 muertos de Valencia no fueron suficientes, el genocidio
0
K
20
#2
Deviance
A seguir votando PPerros y Bonovox.
0
K
13
#3
makinavaja
Compras zona inundable muy barata.... construyes... vendes... el agua destroza las casas... vuelta a construir y a vender a los pocos años.,.. negocio redondo!!!!!
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente