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La construcción pincha: la vivienda terminada se desploma por nueve meses consecutivos mientras los precios están en máximos históricos

La construcción de vivienda en España se enfría en plena crisis de oferta y tensión de los precios y suma ya nueve meses de ajuste. Concretamente, los certificados de final de obra, el indicador clave para medir las viviendas que llegan efectivamente al mercado, registraron en el tercer trimestre de 2025 una caída interanual del 10,6%, según los datos oficiales del Ministerio recogidos en su Observatorio trimestral.

| etiquetas: vivienda , construcción , precios
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17 comentarios
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Forni #11 Forni
#10 Ánimo con eso

observatorioinmobiliario.es/noticias/coyuntura-sectorial/los-perfiles-

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, se registraron más de 167.000 trabajadores en el sector durante el primer trimestre del año, aumentando, así, un 70% de la empleabilidad en actividades inmobiliarias en los últimos 10 años.

No le preguntes al carroñero, que siempre van a queres más, presta atención a los resultados y las consecuencias.
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JohnSecada #12 JohnSecada
#11 tendrían que ser muchos más. Además, ahí está incluida la construcción civil, no solo la de vivienda
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Forni #13 Forni
#12 Sí, y diseñadores, y marketing, y un largo etc... Pero sigues sin tener ni puta idea de la realidad, señor hay menos grúas.
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#2 Toponotomalasuerte
Y las ventas generales de inmuebles siguen subiendo.
Por qué no se vende obra nueva y si el resto y en general???estamos en record de ventas de viviendas!
Por qué digan lo que te digan los subnormales, sobra stock y lo que hay es un control de mercado por parte de los fondos de inversión.

Tú cuñado seguirá diciendo que faltan pisos. Record de ventas y los nuevos no se dan vendido... Que te cuente por qué pasa eso o te seguirá diciendo las subnormalidad es que le manda decir si amo.
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JohnSecada #6 JohnSecada
#2 Por qué digan lo que te digan los subnormales, sobra stock

No, no sobra stock.

Sobra stock donde no quiere vivir nadie, en los pueblos de la españa vaciada.

Falta muchísimo stock en las grandes ciudades y en la costa

Y la población, creciendo cada vez más
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Forni #7 Forni
#5 Vamos a limitar la rentabilidad para que deje de ser un pelotazo que lo único que hace es atraer a carroñeros, del mismo modo que se ha limitado en los últimos años el alquiler vacacional y no por ello deja de ser un uso viable para los propietarios.
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JohnSecada #8 JohnSecada
#7 si realmente fuera un pelotazo construir vivienda España estaría llena de grúas, y cada vez hay menos.

Sois una contradicción con patas.
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Forni #9 Forni
#8 Y tú alguien que no sale a la calle y que no se molesta en ver los datos del propio sector inmobiliario. Fdo: alguien que trabaja en el sector inmobiliario.
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JohnSecada #10 JohnSecada
#9 Si la pregunta es "por qué España no construye más casas", la industria del ladrillo tiene la repuesta: no es rentable

www.xataka.com/magnet/espana-vivienda-tiene-problema-mayor-que-loca-es
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#14 Joroñas *
#5 tu has meneado la noticia para hablar de tu libro...

Lo que te están diciendo es regular el precio de venta. Lo cual ni es el primer sector en el que se hace ni es la primera vez que sale bien y evitar la compra especulativa.

La otra cosa que te han dicho y has pasado de largo es expulsar a los inversores de este sector, que seguro que entiendes, no se refiere a las promotoras sino a los fondos que compran cientos y miles de vivienda acumulando así gran parte de la oferta.

No hay más ciego que quien no quiere ver.
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JohnSecada #15 JohnSecada
#14 Lo que te están diciendo es regular el precio de venta.

Eso es no tener ni puta idea de los problemas del sector. Si un sector es poco rentable y regulas sus precios, vas a reducir al mínimo la inversión en el mismo
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#16 Joroñas *
#15 vale perdona, acabo de ver que llevas 2 meses aquí y que no paras de comentar y subir mierdas fachas.

Ahí te den viento fresco. Fallo mío por entrar al trapo.
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JohnSecada #17 JohnSecada
#16 qué tolerante es la izquierda en general xD
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JohnSecada #1 JohnSecada
Habrá que expropiar las empresas a los promotores, o freírles a impuestos para que construyan
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#3 Toponotomalasuerte
#1 con limitar la rentabilidad y hacer que la inversión se vaya de los activos inmobiliarios hacia sectores productivos y no parasitarios sería suficiente.

Entre la estupidez que dices y que a los fondos de inversión de activos les quede una rentabilidad por encima del 30% hay un trecho. A qué si????
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JohnSecada #5 JohnSecada *
#3 vamos a limitar la rentabilidad, para que aún menos promotores construyan vivienda. O con un poco de suerte ninguno

Lo que me alucina no es que la progresía vividora de lo público diga una gilipollez detrás de otra, es que encima lo decís con una arrogancia intelectual que asusta o_o
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#4 unocualquierax *
#1
DUPLICADA
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menéame