La construcción pincha: la vivienda terminada se desploma por nueve meses consecutivos mientras los precios están en máximos históricos

La construcción de vivienda en España se enfría en plena crisis de oferta y tensión de los precios y suma ya nueve meses de ajuste. Concretamente, los certificados de final de obra, el indicador clave para medir las viviendas que llegan efectivamente al mercado, registraron en el tercer trimestre de 2025 una caída interanual del 10,6%, según los datos oficiales del Ministerio recogidos en su Observatorio trimestral.
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Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, se registraron más de 167.000 trabajadores en el sector durante el primer trimestre del año, aumentando, así, un 70% de la empleabilidad en actividades inmobiliarias en los últimos 10 años.
No le preguntes al carroñero, que siempre van a queres más, presta atención a los resultados y las consecuencias.
Por qué no se vende obra nueva y si el resto y en general???estamos en record de ventas de viviendas!
Por qué digan lo que te digan los subnormales, sobra stock y lo que hay es un control de mercado por parte de los fondos de inversión.
Tú cuñado seguirá diciendo que faltan pisos. Record de ventas y los nuevos no se dan vendido... Que te cuente por qué pasa eso o te seguirá diciendo las subnormalidad es que le manda decir si amo.
No, no sobra stock.
Sobra stock donde no quiere vivir nadie, en los pueblos de la españa vaciada.
Falta muchísimo stock en las grandes ciudades y en la costa
Y la población, creciendo cada vez más
Sois una contradicción con patas.
www.xataka.com/magnet/espana-vivienda-tiene-problema-mayor-que-loca-es
Lo que te están diciendo es regular el precio de venta. Lo cual ni es el primer sector en el que se hace ni es la primera vez que sale bien y evitar la compra especulativa.
La otra cosa que te han dicho y has pasado de largo es expulsar a los inversores de este sector, que seguro que entiendes, no se refiere a las promotoras sino a los fondos que compran cientos y miles de vivienda acumulando así gran parte de la oferta.
No hay más ciego que quien no quiere ver.
Eso es no tener
ni puta ideade los problemas del sector. Si un sector es poco rentable y regulas sus precios, vas a reducir al mínimo la inversión en el mismo
Ahí te den viento fresco. Fallo mío por entrar al trapo.
Entre la estupidez que dices y que a los fondos de inversión de activos les quede una rentabilidad por encima del 30% hay un trecho. A qué si????
Lo que me alucina no es que la progresía vividora de lo público diga una gilipollez detrás de otra, es que encima lo decís con una arrogancia intelectual que asusta
DUPLICADA