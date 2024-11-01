edición general
El Constitucional rechaza las alegaciones del Supremo contra la amnistía

El pleno, con los votos favorables del sector progresista y la opinión contraria de los cuatro integrantes del sector conservador, desestima también las alegaciones del gobierno de Aragón y confirma de nuevo los puntos esenciales de la ley de perdón del procés mientras acepta parcialmente las pegas de la Sala de lo Penal en puntos que ya fueron anulados en la primera sentencia de julio

| etiquetas: amnistía , tribunal supremo , tribunal constitucional
angelitoMagno #2 angelitoMagno
La amnistía puede ser una mierda, pero está claro para lo que se hizo la ley. Por tanto, buscar una interpretación extraña para intentar evitar la aplicación de una ley me parece un intento del Supremo de bloquear una ley que proviene del Congreso.

StuartMcNight #3 StuartMcNight *
#2 El Supremo llamando en un document oficial "golpe de estado" a algo que ellos mismos no sentenciaron como tal deberia ser motivo suficiente para darse cuenta de lo extremendamente politico del movimiento del Supremo. Politico y peligroso. De nivel de que sean todos automaticamente apartados de su funcion y condenados por prevaricacion.

strike5000 #1 strike5000 *
Entiendo que aquí no se quejarán los de siempre de la falta de independencia de los órganos institucionales. Recordemos que el Tribunal Constitucional no depende del Poder Ejecutivo, se supone un órgano independiente y objetivo.

"El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales del Estado y está sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional."

www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/Composicion-Organizacion/com

Capaza #4 Capaza
Sanchez necesita que haya trabas judiciales a la amnistia primero para poder decir que la justicia esta bajo el poder de la ultraderecha y segundo para no tener que cumplir la ley y dar largas a los partidos independentistas. El dia que no haya impedimentos y tenga que ejecutarla se le habra acabado la legislatura porque Juns lo dejara caer.


