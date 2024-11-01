El Constitucional rechaza las alegaciones del Supremo contra la amnistía

El pleno, con los votos favorables del sector progresista y la opinión contraria de los cuatro integrantes del sector conservador, desestima también las alegaciones del gobierno de Aragón y confirma de nuevo los puntos esenciales de la ley de perdón del procés mientras acepta parcialmente las pegas de la Sala de lo Penal en puntos que ya fueron anulados en la primera sentencia de julio