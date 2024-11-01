edición general
El Consejo de Ministros aprueba la nueva Ley del derecho de rectificación y la envía al Congreso para su tramitación

El proyecto de ley introduce novedades fundamentales en lo relativo a quienes pueden ser objeto de rectificación. Además de los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, también se podrá solicitar una rectificación de la información publicada a usuarios de plataformas en línea. Se aplicará a lo que la ley denomina usuarios “de especial relevancia" (conocidos popularmente como influencers) por su número de seguidores —quienes tienen 100.000 seguidores en una única plataforma o 200.000 de forma acumulada en varias—.

