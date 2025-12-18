El Consejo de Estado cuestiona a la CNMC y su metodología para remunerar las redes

El informe del Consejo de Estado sobre la tasa y metodología de remuneración de las redes eléctricas realizado por la CNMC ha causado todo un terremoto en el sector y en la propia CNMC, que ha convocado una reunión de urgencia del Pleno para su análisis. El informe recrimina a la CNMC “atribuirse competencias que no son suyas”. Con este informe se crea un precedente nunca visto hasta ahora en la historia de la CNMC y pone en riesgo la política para el próximo sexenio regulador de la red eléctrica, que debe estar publicada antes de fin de año.