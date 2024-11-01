Los consejeros de Moreno Bonilla se vuelcan en “visitas técnicas” para exhibir sus éxitos en plena campaña electoral

La agenda del Gobierno andaluz para este jueves 26 de marzo, apenas dos días después de disuelta la Cámara autonómica y convocada elecciones, suma hasta cuatro consejeros en visitas o presentaciones “técnicas” para dar a conocer sus logros y éxitos durante esta mandato al frente de sus respectivos departamentos autonómicos. La LOREG, Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, que regula en España todos los procesos electorales, es taxativa en este sentido. En su artículo 50 deja claro que es obligatorio para los poderes públicos