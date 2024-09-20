edición general
La conquista de América pactada

En el Nuevo Mundo, en el bando vencedor hubo un pequeño grupo de españoles junto a una mayoría de pueblos indígenas. Había un secular enfrentamiento entre señores, y una parte de estas élites se aliaron con los hispanos en un desesperado intento por mantener o ampliar sus privilegios. Se trata de una idea que tiene una larga tradición historiográfica, pues ya en 1996 escribió Cristián Garay que por mucha tecnología que tuviesen los españoles, sin la colaboración activa de los indígenas hubiese sido inviable todo el proceso conquistador.

#1 rafeame
Me cuadra con un video que ha aparecido por aquí sobre un arma de los mexicas. El narrador (corregidme) decía que no es que Hernan Cortés y unos cuantos conquistaran a todos los demás con argucias, es que en realidad fue una guerra de facciones donde todo el mundo estaba hasta el gorro de los mexicas, la facción dominante, y vieron la oportunidad de mandarlos a la m. de una vez.
#2 srskiner
#1 pero eso suele ser asi, no hay que ir a america. La rapida conquista musulmana de la península incluye unas elites latifundistas hispano romanas hasta el culo de los visigodos y una guerra civil visigoda
#3 rafeame
#2 estarían hartos de tener que aprenderse la lista de reyes.
