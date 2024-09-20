La conquista de América pactada

En el Nuevo Mundo, en el bando vencedor hubo un pequeño grupo de españoles junto a una mayoría de pueblos indígenas. Había un secular enfrentamiento entre señores, y una parte de estas élites se aliaron con los hispanos en un desesperado intento por mantener o ampliar sus privilegios. Se trata de una idea que tiene una larga tradición historiográfica, pues ya en 1996 escribió Cristián Garay que por mucha tecnología que tuviesen los españoles, sin la colaboración activa de los indígenas hubiese sido inviable todo el proceso conquistador.