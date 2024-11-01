edición general
Un conocido de Vito Quiles le saluda en el Congreso y deja caer que dispararía a una periodista de Canal Red: "Dame la pistola que lo hago yo"

Un conocido de Vito Quiles le saluda en el Congreso y deja caer que dispararía a una periodista de Canal Red: "Dame la pistola que lo hago yo"  

“Dame la pistola que lo hago yo”, ha comentado la persona que se ha acercado a saludar a Quiles en las puertas del Congreso

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
El pieza parece sufrir un ligero retraso mental. Se nota en el habla.
bacilo #6 bacilo
Persona no es hilar fino.
Pepa56 #5 Pepa56
Total impunidad
Arcangeldemadera #2 Arcangeldemadera
Dios mio que ridículo es esto. Debriais estar buscando la manera de atraer a los obreros no desprestigiando al pavo este que le importa una mierda a nadie. Esto no os da nada
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
#2 El problema aquí no es Vito Condenas, es que un tipo de la misma ideología y educación que tú amenace con asesinar a una periodista de un medio que no os gusta.
#4 Eukherio
#2 Tampoco a ti te da nada proteger a colgaos más pudientes que tú, y algunos casi parece que estéis pluriempleados con estas mierdas, solo que sin sueldo.
