Un conocido de Vito Quiles le saluda en el Congreso y deja caer que dispararía a una periodista de Canal Red: "Dame la pistola que lo hago yo"
“Dame la pistola que lo hago yo”, ha comentado la persona que se ha acercado a saludar a Quiles en las puertas del Congreso
vito quiles
amenaza
canal red
6 comentarios
#1
SeñorPresunciones
El pieza parece sufrir un ligero retraso mental. Se nota en el habla.
0
K
12
#6
bacilo
Persona no es hilar fino.
0
K
7
#5
Pepa56
Total impunidad
0
K
6
#2
Arcangeldemadera
Dios mio que ridículo es esto. Debriais estar buscando la manera de atraer a los obreros no desprestigiando al pavo este que le importa una mierda a nadie. Esto no os da nada
0
K
6
#3
SeñorPresunciones
#2
El problema aquí no es Vito Condenas, es que un tipo de la misma ideología y educación que tú amenace con asesinar a una periodista de un medio que no os gusta.
1
K
32
#4
Eukherio
#2
Tampoco a ti te da nada proteger a colgaos más pudientes que tú, y algunos casi parece que estéis pluriempleados con estas mierdas, solo que sin sueldo.
1
K
28
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
