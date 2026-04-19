Conmoción en Campos tras la brutal agresión y robo a un anciano de 93 años en plena calle

Un vecino de 93 años de la localidad de Campos (Mallorca) recibió la noche del viernes una brutal paliza a manos de un desconocido en plena calle. El asaltante tiró del bolso que la víctima llevaba colgado con tal fuerza que lo arrastró y lo hizo caer al suelo. Una vez que el anciano se encontraba indefenso en el pavimento, el agresor le propinó diversos golpes y patadas antes de huir con sus pertenencias, entre las que se encontraban un teléfono móvil y otros objetos personales. Según la denuncia presentada, la víctima paseaba tranquilamen...