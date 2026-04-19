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Conmoción en Campos tras la brutal agresión y robo a un anciano de 93 años en plena calle

Conmoción en Campos tras la brutal agresión y robo a un anciano de 93 años en plena calle

Un vecino de 93 años de la localidad de Campos (Mallorca) recibió la noche del viernes una brutal paliza a manos de un desconocido en plena calle. El asaltante tiró del bolso que la víctima llevaba colgado con tal fuerza que lo arrastró y lo hizo caer al suelo. Una vez que el anciano se encontraba indefenso en el pavimento, el agresor le propinó diversos golpes y patadas antes de huir con sus pertenencias, entre las que se encontraban un teléfono móvil y otros objetos personales. Según la denuncia presentada, la víctima paseaba tranquilamen...

| etiquetas: agresión , anciano , campos , arrastrado , patadas , teléfono
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3 comentarios
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Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
fue abordada por un individuo que, con dificultades para expresarse en castellano, le exigió dinero. Ante la negativa del anciano, el agresor reaccionó extremadamente violenta

Siendo Mallorca lo mas probable es que haya sido un turista aleman, esperemos que lo deporten so pena de muerte si regresa
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#2 Pixmac
#1 En Mallorca puede ser cualquiera. Dicen que era de unos 45 años.
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#3 Nuisaint
A mi tío de 80 años hace poco le atacaron igual, para quitarle una medalla de oro, lo tiraron al suelo y casi lo matan. O la policía y jueces se empiezan a poner las pilas con eso de que a las personas vulnerables sean atacadas sistemáticamente y con practicamente inmunidad en el caso de menores o vamos a tener un problema muy serio
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menéame