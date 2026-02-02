edición general
9 meneos
35 clics
El Congreso de Estados Unidos entra en pánico ante el riesgo de que se prolongue el cierre parcial del Gobierno

El Congreso de Estados Unidos entra en pánico ante el riesgo de que se prolongue el cierre parcial del Gobierno

Donald Trump urge a los republicanos a votar a favor de las leyes presupuestarias para no prolongar el bloqueo parcial de la Administración

| etiquetas: congreso , eeuu , cierre , pánico
8 1 0 K 114 actualidad
3 comentarios
8 1 0 K 114 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
"The democrat shutdown", cuando el GOP tiene mayoría en la Cámara y el Senado. Si quieren, pueden ponerle fin al "filibuster" y tirar adelante con sus maldades sin más misterios.
0 K 20
Apotropeo #3 Apotropeo
Para ser el pais más democrático del mundo, y " faro de la democracia", dan un poquito de asco-pena
0 K 12
mmpulido #2 mmpulido
Esto sí que es gastar por encima de sus posibilidades... durante décadas.
0 K 10

menéame