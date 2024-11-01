El Congreso de los EEUU y Wall Street: las operaciones millonarias que reabren el debate sobre la ética política

Los congresistas (y sus familias) realizaron unas 13.300 operaciones bursátiles en 2025. El valor total estimado de esas operaciones fue de 635.600 millones de dólares. Al menos seis legisladores hicieron operaciones individuales superiores a 1 millón de dólares. En 2025, varios miembros del Congreso de EE. UU. volvieron a estar en el centro del debate porque sus inversiones en bolsa han sido extraordinariamente altas —en algunos casos comparables o superiores a grandes inversores como Warren Buffett.