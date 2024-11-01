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El Congreso busca fórmulas para sancionar aún más al diputado de Vox expulsado por encararse
Su expulsión ya ha supuesto la pérdida de una votación para Vox.
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#1
DotorMaster
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Golpismo embrionario. (Edit: El llevado a cabo por el tipo de vox).
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#2
Leconnoisseur
Que lo funen. Si no respetas la democracia te quedas fuera de ella.
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