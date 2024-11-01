edición general
15 meneos
61 clics
El Congreso busca fórmulas para sancionar aún más al diputado de Vox expulsado por encararse

El Congreso busca fórmulas para sancionar aún más al diputado de Vox expulsado por encararse

Su expulsión ya ha supuesto la pérdida de una votación para Vox.

| etiquetas: vox , congreso
13 2 0 K 139 actualidad
2 comentarios
13 2 0 K 139 actualidad
#1 DotorMaster *
Golpismo embrionario. (Edit: El llevado a cabo por el tipo de vox).
1 K 22
Leconnoisseur #2 Leconnoisseur
Que lo funen. Si no respetas la democracia te quedas fuera de ella.
0 K 10

menéame